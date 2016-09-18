Бангкок, 18 сентября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Двухпалубный теплоход, который совершал рейс по реке Чао Фрая, врезался в бетонный мост в центральной части Таиланда. Как передает ВВС, в результате инцидента погибли, по меньшей мере, 13 человек.

markus53 Теплоход

Трагедия произошла в воскресенье, 18 сентября, неподалеку от города Аюттхая.

«На месте инцидента ведутся поисково-спасательные работы, — говорится в сообщении. — Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести».

Отмечается, что всего на борту теплохода находилось около 100 пассажиров, многие из них уже спасены и доставлены на берег.

По предварительным данным, теплоход протаранил бетонный мост после того, как капитан плавающего средства попытался избежать столкновения с другим судном.