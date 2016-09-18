Симферополь, 18 сентября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Энергоснабжение на всех избирательных участках в Крыму восстановлено, а время, проведённое без света, не превышало 15−20 минут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

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«Из-за грозы в ряде регионов полуострова срабатывала автоматика и подача электроэнергии отключалась на 15−20 минут. Насколько нам известно, всё уже восстановлено», — сообщили в МЧС.

Ранее глава крымского ЦИКа Михаил Малышев сообщал, что в четырёх регионах Крыма голосование на ряде участков проходит без света. Участки были обесточены из-за грозы.

МЧС республики объявило штормовое предупреждение сроком на двое суток: в Крыму ждут грозы с градом, сильные ливни, шквальный ветер до 20−25 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму работают 1207 избирательных участков, всего на полуострове около 1,4 млн избирателей, из них к 15:00 проголосовали 504 133 человека (33,78%).