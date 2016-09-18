Саранск, 18 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Мордовии к 15:00 на избирательные участки пришли 49,34% жителей республики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального Центризбиркома.

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Однако до настоящего момента не подсчитано число граждан, пришедших на выборы, в Инсарском районе Мордовии.

Максимальный показатель явки наблюдается в Атяшевском районе республики — 71,84%, в Дубенском районе и Зубово-Полянском районах явка составила 67,13% и 67,15% соответственно.

Низкие показатели активности избирателей фиксируются в районах Саранска — от 38% до 40%. Рузаевская избирательная комиссия насчитала только 36,06% явки.

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Напомним, явка на прошлых парламентских выборах к 15.00 была выше на 11% и составляла 61,52% от общего числа зарегистрированных в республике избирателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования 18 сентября жители Мордовии выбирают депутатов Государственного собрания республики VI созыва, Госдумы VII созыва, Совета депутатов Саранска VI созыва и представительных органов муниципальных образований.