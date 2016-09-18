Новосибирск, 18 сентября, 2016, 21:22 — ИА Регнум. По данным опросов избирателей в момент выхода с участка для голосования, на выборах в Государственную думу в Новосибирской области победу одерживает «Единая Россия». У партии, согласно результатам опросов, 40% голосов избирателей, За КПРФ проголосовали 20% избирателей. Остальные голоса разделились между другими 12 партиями, участвовавшими в выборах, сообщает «НДН.инфо». По тем же данным, победу во всех четырех одномандатных округах в регионе одержали представители «Единой России».

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Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур считает, что явка новосибирских избирателей на сегодняшних выборов показал глубокое разочарование избирателей. «Это показатель глубокого разочарования не только в партии власти (что случилось с нашими избирателями ещё в 2010—2011 году) но и в «системной оппозиции», в первую очередь в лице КПРФ. Глубоко разочарованные избиратели не увидели стимула прийти на избирательные участки. В этом году выборы оказались соревнованием не симпатий, а антипатий», — высказал он свое мнение ИА REGNUM.

Тем временем, избирательная комиссия приступила к подсчету голосов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что явка на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва на 18:00 часов по местному времени в Новосибирской области составила 29,35%. В 2011 году на выборах депутатов Государственной думы шестого созыва к этому времени была зафиксирована явка — 50,76%.Представители избирательной комиссии региона связали невысокую явку с хорошей погодой.

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