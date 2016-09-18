Смоленск, 18 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. 26,49% жителей Смоленской области, имеющих избирательное право, проголосовали на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва к 15:00 18 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Все на выборы!

За два часа количество проголосовавших смолян выросло сразу на 12 процентных пунктов.

Выборы депутатов в Госдуму в регионе проводятся по двух одномандатным округам, на каждый из мандатов претендуют по 10 кандидатов. Также жители области голосуют по партийным спискам — их зарегистрировали 14 партий.

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В 2011 году на выборах в Госдуму в Смоленской области явка составила 49,6%.