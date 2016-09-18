Оренбург, 18 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области на 18:57 местного времени проголосовало 36,51% электората (578 701 человек). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в олизбиркоме.

OpenClipart-Vectors Выборы

Порог в 50% преодолели Асекеевский и Бугурусланский районы. Самый низкий результат (26,96%) — в Советском районе Орска.

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Добавим, что явка 18 сентября оказалась ниже показателей пятилетней давности. Так, на выборах в Заксобрание (13 марта 2011 года) явка составляла 42,60%, а на выборах в Госудму (4 декабря 2011 года) — 45,50%. Таким образом, прогнозы экспертов о том, что избиратели окажутся пассивнее пока подтверждаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье 18 сентября завершаются 43 избирательные кампании. Масштабными являются выборы в Госдуму и Заксобрание.