Москва, 18 сентября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. На 16:00 по мск явка среди заключенных составила 83% — проголосовали около 62 тыс. человек. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев, передает корреспондент ИА REGNUM.

OpenClipart-Vectors Голосование

«По состоянию на 16 часов по московскому времени по информации избирательных комиссий, созданных нашим подразделением в голосовании приняли участие 62 тысячи человек. И явка составляет 83%», — заявил Бояринев.

По его словам, в списки избирателей было включены более 74 тысяч подозреваемых и обвиняемых.

Бояринев также заметил, что по учету уголовно-исполнительных инспекций под домашних арестом в настоящее время содержится 5220 лиц, из которых избирательным правом обладают 5079 человек.

Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, проходят выборы в Госдуму РФ VII созыва. По данным на 15:00 по мск явка по всем регионам России составляла около 33%.

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