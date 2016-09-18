На 16:00 в России проголосовало 62 тысячи заключенных
Москва, 18 сентября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. На 16:00 по мск явка среди заключенных составила 83% — проголосовали около 62 тыс. человек. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев, передает корреспондент ИА REGNUM.
«По состоянию на 16 часов по московскому времени по информации избирательных комиссий, созданных нашим подразделением в голосовании приняли участие 62 тысячи человек. И явка составляет 83%», — заявил Бояринев.
По его словам, в списки избирателей было включены более 74 тысяч подозреваемых и обвиняемых.
Бояринев также заметил, что по учету уголовно-исполнительных инспекций под домашних арестом в настоящее время содержится 5220 лиц, из которых избирательным правом обладают 5079 человек.
Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, проходят выборы в Госдуму РФ VII созыва. По данным на 15:00 по мск явка по всем регионам России составляла около 33%.
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