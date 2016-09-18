Симферополь, 18 сентября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В четырех регионах Крыма из-за непогоды были обесточены избирательные участки. Об этом, как передает RT, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

Unsplash Электролампа

Несколько избирательных участков в Крыму остались без электричества.

«Произошло отключение электроэнергии (из-за погодных условий) в центре Судака, в Кировском районе, Алуште, Старом Крыму», — уточнил он.

При этом Малышев добавил, что сотрудники специальных служб устранят неполадки уже в ближайшее время.

Отметим, что общее количество обесточенных участков пока не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Крыму открылись более 1200 избирательных участков, всего на полуострове около 1,4 млн избирателей.

Общая явка на выборах в Госсовет Крыма в 2014 году составила 53,61%. На выборах в ГД власти полуострова прогнозируют явку более 50%.

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