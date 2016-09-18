Севастополь, 18 сентября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Явка на проходящих 18 сентября в Севастополе выборах в Госдуму и местные органы власти по состоянию на 15:00 мск составила 32,41% или 102 тыс. 177 человек. Такие цифры привел глава Севастопольской избирательной комиссии Валерий Медведев, передает корреспондент ИА REGNUM.

bartek001 Голосование

За семь часов с начала голосования на избирательные участки пришли 102 тыс. 177 горожан с правом голоса. Всего в списках избирателей числится 307 тыс. 077 человек. Динамика активности избирателей города выглядит следующим образом: 8,4% (на 10:00 утра), 20,24% — на 12:00 часов.

В 2014 году показатель на это же время на выборах в Законодательное собрание и муниципальные органы власти составил 32,72%.

Медведев отметил, что выборы проходят в спокойной обстановке, пока не зафиксировано ни одной жалобы с избирательных участков.

«На данный момент официальных жалоб в севастопольскую избирательную комиссию не поступало. Если они будут — мы сразу будем разбираться и проинформируем, — пообещал он. — Все текущие вопросы решаются на месте».

Отсутствие жалоб подтвердил и уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

«У нас работает горячая линия. Пока каких-либо жалоб не поступало. Люди в основном обращаются за разъяснениями и уточнениями», — сказал он.

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По заказу ИА REGNUM независимое исследовательское агентство «Башкирова и партнёры» 1 сентября провело всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения относительно желания и готовности граждан прийти 18 сентября голосовать. Согласно данным соцопроса, «совершенно точно» собирались пойти на выборы 31,5% опрошенных. Общая оценка ожидаемой явки на выборы составила 61,3%.

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В Севастополе стартовали выборы депутатов ГД и муниципальных органов власти

Напомним, в этом году в Крыму и Севастополе впервые будут выбирать депутатов в Государственную думу РФ. В Севастополе по округу №219 баллотируются девять кандидатов. 552 человека зарегистрировались в кандидаты в депутаты муниципальных образований, из них будет избрано 120 человек.