Подольск, Московская область, 18 сентября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. 18 сентября в ходе проведения голосования в Государственную думу, Московскую областную Думу и в органы местного самоуправления в подмосковном Подольске было обнаружено нарушение пломбы на двух стационарных ящиках для волеизъявления. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

ИА REGNUM Урна для голосования

Нарушение пломб было зафиксировано на избирательном участке №2325 в здании школы № 18 им. Подольских курсантов. По словам председателя территориальной избирательной комиссии города Игоря Москаленко, два ящика не вскрывались, но сам факт потребовал замены этих урн для голосования.

«Сам характер пломбирования позволяет сделать вывод, что ящики не вскрывались, но поскольку пломбы были действительно нарушены, принято решение выделить на этот участок дополнительно стационарные ящики для голосования. Ящики в которых обнаружено нарушение, опечатаны, в них нельзя опустить бюллетень. По окончанию голосования бюллетени в опечатанных ящиках будут посчитаны и суммированы с количеством бюллетеней, выданных избирателям, чтобы не было вброса бюллетеней, если количество не сойдется — то все бюллетени в опечатанных ящиках будут недействительны», — пояснил Москаленко.

Как отмечается, утром ящики были осмотрены наблюдателями на «пустоту» и опечатаны, после этого избирательный участок был открыт. Тем не менее голосование было прервано после обнаружения сорванных пломб на 3 минуты. В данный момент опечатанные ящики заменены и голосование на участке продолжается в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в области работает 3625 избирательных участков. В большинстве из них работают камеры видеонаблюдения и специальные электронные ящики для голосования, которые, по мнению властей, смогут обеспечить честность и прозрачность выборов 18 сентября.