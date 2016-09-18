Калуга, 18 сентября, 2016, 17:07 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Помещение для голосования

30,31% составила явка на выборы избирателей Калужской области по состоянию на 15 часов. Пока проголосовало 240 тысяч 035 человек из 791 тысячи 915 граждан, внесенных в списки избирателей.

Об этом 18 сентября рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, начальник отдела областной избирательной комиссии Валерий Луговой.

По его словам, в явке избирателей традиционно лидируют сельские районы. Так, в Мосальском районе пришло на выборы 56,67% избирателей, а в Износковском раоне 49% избирателей. Намного хуже обстоят дела с явкой в Калуге и в Обнинске. Особенно тревожна ситуация сложилась в Октябрьском районе областного центра, где на выборы пришло 23,99% избирателей. Чуть лучше складывается явка в Московском и Ленинском районах. К тому же, нынешняя явка избирателей на 10% ниже по сравнению с думскими выборами 2011 года.

Между тем, 1 сентября 2016 года, по заказу ИА REGNUM независимое исследовательское агентство «Башкирова и партнёры» провело всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения относительно желания и готовности граждан прийти 18 сентября голосовать. По результатам проведенного опроса, среднее значение условной вероятности прихода людей на выборы оказалось равным 0,32, то есть явка на выборы, по состоянию на 1 сентября, ожидается в 32%. Не стоит и говорить, что это крайне мало для федеральных выборов, и что если явка такой и будет 18 сентября, то легитимность избранной Думы будет под большим вопросом.

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