Киров, 18 сентября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. В Кировской области 18 сентября по данным на 15:00 в голосовании на выборах депутатов Государственной думы регионального Законодательного собрания приняли участие 28,02% от общего числа зарегистрированных избирателей.

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По данным облизбиркома, на избирательный участки 301 тыс. 912 человек. С 12:00 до 15:00 в голосовании приняли участие свыше 129 874 человек.

По активности избирателей лидируют Унинский район — явка составила 48,70%, Богородский район — явка 44,34%, Даровской район — явка 37,95%, Немский район — явка 37,48%, Санчурский район — 37,47%.

Пока регион по явке сильно отстает от результатов предыдущих выборов в Госдуму. В декабре 2011 года на 15:00 проголосовали уже 38,.11%

Как сообщало ИА REGNUM, репрезентативный опрос общественного мнения о желании и готовности граждан прийти 18 сентября на выборы, проведенный исследовательским агентством «Башкирова и партнёры», показал, что интерес в обществе к выборам, проходящим 18 сентября 2016 года достаточно мал.

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Среднее значение условной вероятности прихода людей на выборы оказалось равным 0,32. То есть явка на выборы, по состоянию на 1 сентября, ожидается в 32%. Это крайне мало для федеральных выборов, и что если явка такой и будет 18 сентября, то легитимность избранной Госдумы будет под большим вопросом.