Ярославль, 18 сентября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В 15:00 явка на выборы депутатов Государственной Думы РФ в Ярославской области составила 25,13% избирателей, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Голосование на одном из избирательных участков в Ярославской области

Существующий показатель, по мнению экспертов, даёт основание предполагать, что общая явка не превысит 35%, что существенно ниже результатов в 2011 году. Тогда явка составила 55,9% от общего количества избирателей, но свою очередь это было на 2% меньше, чем на выборах 2007 года. Тенденция снижения избирательной активности граждан продолжается.

Политический консультант Алексей Власов считает, что низкая явка — результат «сетевого» или «мобилизационного» характера избирательной кампании.

«Проблема низкой явки — это проблема низкой гражданственности наших людей. Люди не хотят идти на выборы, и идут туда за «чекушку», за деньги, из-за административной мобилизации. В такой ситуации выборы — это битва агитационно-полевых сетей. Нет битвы идеологий, на данной избирательной кампании дерутся «сетки». Сеть, даже очень хорошая не сможет охватить большое количество людей, поэтому мы видим такие цифры. Низкий уровень гражданственности, низкий уровень идеологических кампаний, все это дает невысокую явку на уровне, и это — глобальная проблема», — считает Алексей Власов.

Низкие показатели явки на выборах в Государственную Думы не являются неожиданными. Ещё 1 сентября по заказу ИА REGNUM независимое исследовательское агентство «Башкирова и партнёры» провело всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения относительно желания и готовности граждан голосовать 18 сентября. По результатам проведенного опроса, ожидаемая явка явка на выборы, не превышала 32%.