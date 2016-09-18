Екатеринбург, 18 сентября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. На Среднем Урале в течение дня вышло из строя несколько десятков комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По данным местных СМИ, на данный момент в нерабочем состоянии около четырёх десятков устройств, а в Екатеринбурге глава избирательной комиссии города Илья Захаров сообщал ранее, что с утра не удалось запустить 20 КОИБов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На данный момент в пресс-центре избирательной комиссии Свердловской области не уточняют, сколько КОИБов оказалось в нерабочем состоянии, однако подтвердили, что техника выходила из строя.

«Все вопросы по ремонту решались оперативно, но к сожалению на некоторых участках прищлось отказаться от использования КОИБов и голосование там проходит в обычном режиме. На каждом участке установлены избирательные урны, поэтому выход из строя КОИБов не повлияет на избирательный процесс. Единственное, что усложнится из-за проблем с техникой, так это подсчёт голосов, который будет идти в ручном режиме, а значит предварительные данные поступят позже», — сообщили в пресс-службе.

Автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней используются для упрощения подсчёта голосов. Несмотря на то, что накануне голосования все они были протестированы, в процессе работы некоторые устройства вышли из строя.

Напомним, что в Свердловской области помимо выборов депутатов в Государственную думу также проходят выборы в региональный парламент.