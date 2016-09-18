Пекин, 18 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Грузовик, перевозивший 20 тонн концентрированной серной кислоты, попал в ДТП в Китае. Как передают Вести.Ru, в результате инцидента никто не пострадал.

joycemultimidia Перевернувшийся грузовик

ДТП произошло в воскресенье, 18 сентября, в городе Бэйхай в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

«Автоцистерна перевернулась из-за столкновения с легковым автомобилем», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работаю сотрудники специальных служб (полиция, пожарные и экологи).

Другие подробности пока неизвестны.