В Китае перевернулся грузовик с серной кислотой
Пекин, 18 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Грузовик, перевозивший 20 тонн концентрированной серной кислоты, попал в ДТП в Китае. Как передают Вести.Ru, в результате инцидента никто не пострадал.
joycemultimidia
Перевернувшийся грузовик
ДТП произошло в воскресенье, 18 сентября, в городе Бэйхай в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
«Автоцистерна перевернулась из-за столкновения с легковым автомобилем», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ЧП работаю сотрудники специальных служб (полиция, пожарные и экологи).
Другие подробности пока неизвестны.