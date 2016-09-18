Грозный, 18 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Единый день голосования совпал с празднованием Дня чеченской женщины. Ежегодно этот праздник, учрежденный в 2009 году, отмечается в третье воскресенье сентября.

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Исторические корни праздника уходят в далекое прошлое — в годы Кавказской войны. 14 сентября 1819 года по приказу генерала Ермолова было полностью сожжено село Дади-Юрт. В знак протеста против этой жестокой акции 46 девушек, взятые в плен, при переправе через реку Терек бросились в бурные потоки воды, увлекая за собой конвоиров.

Ныне на месте селения Дади-Юрт в Гудермесском районе установлен мемориал чеченским женщинам, к подножию которого сегодня, 18 сентября, возложили цветы.

Временно исполняющий обязанности главы Чечни в своем обращении отметил, что чеченские женщины заслуживают самого высокого уважения и почтения, так как «в самые тяжелые времена они проявляли величайшую стойкость, силу духа и мужество» и стали надежной опорой для мужчин». Среди них есть, по словам Кадырова, десятки тысяч тех, кто в борьбе с терроризмом и ваххабизмом потерял отцов семейств, сразу по нескольку сыновей, дочерей и других родных и близких людей. Все они достойны того, чтоб в честь них был учрежден специальный праздник.

Стоит отметить, что в день выборов в Чечне проходит также поздравление невест, чьи свадьбы совпали с днем голосования. Таких по всей республике набралось около 100, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе главы и правительства региона. Они приходят на избирательные участки в свадебных платьях и становятся участницами акции «Цветы невестам!», которую проводит избирательная комиссия Чеченской Республики. Невестам вручаются букеты цветов с пожеланиями долгой и счастливой семейной жизни.

По словам председателя ИК ЧР Умара Байханова, появление на участках свадебных пар придали сегодняшнему избирательному процессу еще большую праздничность и яркость.

Напомним, в Чечне сегодня, 18 сентября, проходят выборы главы республики, депутатов в Госдуму, местный парламент и депутатов представительных органов местного самоуправления.