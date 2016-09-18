Киев, 18 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В Киеве националисты избили гражданина Российской Федерации (РФ), который пытался зайти проголосовать на выборах в Госдуму в посольство РФ, сообщает НТВ.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

«Представители националистической партии «Свобода» сначала мешали россиянину пройти в здание посольства, а после набросились на него и начали избивать», — говорится в сообщении.

Подоспевшие сотрудники правоохранительных органов развели нападавших в стороны и позволили гражданину РФ уйти с места событий.

Отметим, что среди митингующих находился депутат Киевского горсовета Игорь Мирошниченко, который призывал граждан РФ голосовать на территории своей страны.

В настоящее время возле дипломатического представительства РФ продолжают находиться радикально настроенные молодые люди, на избирательный участок попасть довольно сложно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин в кулуарах 13-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) сообщил, что намерение властей РФ организовать процедуру голосования в Крыму и диппредставительствах РФ на Украине является «провокацией».

«Я считаю, что у нас есть международное право, мы (власти Украины) уважаем международное право, — говорит он. — Россия его последовательно нарушает, сама логика организации этих выборов на территории (…) Крыма, эта попытка организовать выборы на территории дипломатических учреждений — это сознательная провокация».

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