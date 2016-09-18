Новосибирск, 18 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо связала невысокую явку на выборах в единый день голосования 18 сентября с хорошей погодой.

Избирательная комиссия Новосибирской области На 18:00 часов явка в Новосибирской области составила 29,35%.

«Одним из факторов у нас еще является и хорошая погода, которая на радость нам всем удалась в день голосования. Но, к сожалению, эти последние «летние» дни привели к тому, что большое количество избирателей предпочло, наверное, провести их не дома, а где-нибудь за пределами города. Что и отражается. Может, на природе, на дачах, кто-то еще картошку копает, — приводит «Сибкрай» мнение Ольги Благо.

При этом, представитель новосибирского областного избиркома подчеркнула, что большинство сообщений о нарушениях в день выборов не подтвердились.

Правда, суд уже рассмотрел административные дела в отношении шести человек, которых задержали в Татарске с трафаретами для агитации. Они признаны виновными в правонарушении и должны выплатить штрафы в размере тысячи рублей.

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Напомним, явка на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва на 18:00 часов по местному времени в Новосибирской области составила 29,35%. Из 2 141 919 человек, обладающих правом голоса, на выборы к этому времени пришли 627 815 человек.

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По данным избирательной комиссии явка в сельских районах региона составила 35,52%, в городе Новосибирске — 24,23%. В Здвинском районе Новосибирской области избиратели оказались наиболее активными — 47,93%. В Новосибирске самая высокая явка в Советском районе — 30,3%.