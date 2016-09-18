Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. По состоянию на 15:00 мск, активность избирателей Ленинградской области на выборах 18 сентября составляет 25,77%, или 338 тысяч 958 человек, что на 1,5% выше показателя явки к этому же часу на прошлогодних губернаторских выборах. Об этом сообщил глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев, передает корреспондент ИА REGNUM.

leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленобласти

«Явка на 15 часов составила 25,77%. Для сравнения: на выборах губернатора Ленинградской области было 24,5%. Мы видим, что на 1,5% повыше получается, чем год назад. Это отрадно. Знаем, что на выборах должностного лица активность обычно выше. Тем не менее, есть движение вперед», — сказал Журавлев.

Напомним, что по состоянию на 10:00 явка составляла 3,65%, а на 12:00 в Ленобласти проголосовало 11,83% от общего числа избирателей. Таким образом, за три часа до полудня проголосовало более 8% избирателей, а за три часа после полудня — еще почти 14% электората.

Наибольшую активность теперь проявляет город атомщиков Сосновый Бор, где по состоянию на 15:00 проголосовало 33,31% избирателей. На втором месте по активности голосующих оказался Кингисеппский район с 31,87%. На третьем — Сланцевский район, где голоса за кандидатов отдали 31,40% электората.

Самую низкую активность, по-прежнему, проявляют жители Тосненского и Всеволожского районов, где на избирательных участках проголосовало к 15:00 всего 17,98% и 19,6% от общего числа избирателей, соответственно.

Отметим, что на выборах в парламент 47-го региона в 2011 году явка избирателей на это же время составляла 29,83%, что на 4% выше показателей текущих выборов. Наиболее активными пять лет назад были избиратели Бокситогорского (35,32%), Лодейнопольского (33,79%) Волховского (33,67%) районов. Меньшую активность проявляли избиратели Тосненского района (24,38%).

Сегодня в 47-м регионе проходят совмещенные выборы депутатов Государственной думы РФ и депутатов парламента Ленобласти. Избирательную активность Леноблизбирком подсчитывает по числу проголосовавших на выборах в Госдуму, однако одновременно избиратели получают бюллетени и для голосования за кандидатов в Законодательное собрание.

Кроме того, сегодня проходят очередные выборы депутатов советов депутатов Агалатовского и Новодевяткинского сельских поселений Всеволожского района, досрочные выборы депутатов совета депутатов Приладожского городского поселения Кировского района, а также допвыборы депутатов советов депутатов ряда муниципальных образований.

Политолог Станислав Еремеев прокомментировал показатели активности избирателей, отметив, что выборная кампания в Ленобласти проходит в соответствии с законодательством и при большой поддержке жителей.

«Если говорить о настроении жителей, то ход голосования показывает, что активность избирателей достаточно высокая. Если сравнивать динамику голосования этого года с предыдущими, то все говорит о том, что если такая динамика сохранится, то явка будет больше 50%», — считает эксперт.

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На выборах депутатов Госдумы по трем одномандатным избирательным округам, созданным на территории Ленобласти, баллотируется 31 кандидат от 11-ти политических партий. В выборах депутатов Госдумы по партийным спискам участвуют 14 политических партий, имеющих региональные группы по Ленинградской области.

В Законодательное собрание Ленобласти 25 депутатов будут избраны по мажоритарным округам, еще столько же — по партийным спискам. За места в парламенте 47-го региона борются только шесть из 11-ти выдвигавшихся партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Родина». В мажоритарных округах зарегистрировано 112 кандидатов, лишь 25 из которых попадут в парламент региона.