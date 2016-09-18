Москва, 18 сентября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Сегодня очень важный день для страны — выборы Государственной думы РФ. От того, какая будет дума, каков будет ее состав, во многом зависит дальнейшее развитие страны, завил мэр Москвы Сергей Собянин, голосуя на избирательном участке №90, передает Россия-24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Поэтому важно не передоверять никому этот выбор. Прийти на избирательные участки и проголосовать самим», — отметил Собянин.

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Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, проходят выборы в Госдуму РФ VII созыва. По данным на 14:00 по мск явка по всем регионам России составляла порядка 23%.

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