Барнаул, 18 сентября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Алтайизбирком обнародовал данные по явке на выборы в регионе: по состоянию на 18 часов (местн.), на избирательных участках сегодня побывали более 699 тысяч человек, что составляет 35,55% от общего числа избирателей избирателей.

официальный сайт Барнаула Выборы в Барнауле

Более точные данные появятся позднее, но голосование в регионе уже завершено (с 20:00 избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, — прим. ИА REGNUM ), но согласно опросу, проведенному исследовательским агентством «Башкирова и партнёры», средняя явка на выборы, по состоянию на 1 сентября, ожидается в 32%.

Председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова, в ходе состоявшейся пресс-конференции, отметила, что все партии и кандидаты по одномандатным округам в той или иной пропорции воспользовались предоставленной законом возможностью наблюдать за процессом голосования.

«В среднем около 10 и более человек присутствуют на каждом избирательном участке в качестве наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса. Мы имеем возможность вместе с ними мониторить ситуацию на избирательных участках Алтайского края. На сегодняшний день ни на одном участке, номера которых называли в социальных сетях, члены территориальных избирательных комиссий, выезжавшие для проверки сообщений, не зафиксировали никаких инцидентов», — пояснила Ирина Акимова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сообщений о, якобы, имевших место нарушениях выборного законодательства, было несколько десятков, но ничего существенного подтверждено не было. С этим, в частности, согласилась и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, которая ранее достаточно жестко отреагировала на извещение об организации «коммерческого подвоза» избирателей на участки. Но позднее, ознакомившись с полученным видео, признала, что все полученные ею сообщения не содержат никаких деталей, позволяющих проводить их проверку.

Председатель избиркома Ирина Акимова констатировала, что и в адрес регионального избиркома поступили только такие же ролики, как и в Центризбирком, никаких официальных обращений не было.

Напомним, в Алтайском крае сегодня проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ VII созыва, Алтайского краевого Законодательного Собрания VII созыва, а также ряд более мелких избирательных кампаний. В 2016 году принята новая нарезка одномандатных округов в Алтайском крае (всего 34), которая будет действовать ближайшие 10 лет.