Нижний Новгород, 18 сентября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде наблюдатели корпуса «За чистые выборы», работающие на выборах в Государственную думу и областное Законодательное собрание, заявляют о зафиксированной попытке подкупа избирателей.

Chris Potter Подкуп

По словам представителя корпуса Микаила Камилова, в Нижнем Новгороде на одном из участков избиратели, выходя с избирательных участков, передавали независимого рейтингового агентства «А+» специальные карточки.

«Подобные факты подкупа нам известны с 2015 года. В Нижнем Новгороде они использовались на выборах в городскую думу», — заявил Камилов. При этом он не пояснил, как именно связана передача карточки с собственно подкупом, и какое материальное поощрение получает в этом случае избиратель, отдавший карточку представителю рейтингового агентства.

По данным наблюдателей, информация о правонарушении уже направлена в полицию, прокуратуру и избирательную комиссию Нижегородской области.

Также Камилов отметил, что сведения о незаконной агитации поступают из Саратовской, Воронежской, Московской областей и республик Башкирия и Татария.