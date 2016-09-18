Москва, 18 сентября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Единый день голосования на территории РФ проходит спокойно, без скандалов, заявил 18 сентября руководитель Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

OpenClipart-Vectors Голосование

По его мнению, явка избирателей на выборах в Госдуму VII созыва опровергла пессимистические прогнозы некоторых аналитиков, предсказывающих крайне низкую активность избирателей: «Явка пока не рекордно высокая, но и не катастрофически низкая».

Он обратил внимание, что в каждом регионе выборы проходят с разной степенью конкуренции. Поэтому, считает политолог, не исключены ситуации, требующие особого внимания. «Например, как в Алтайском крае, где возникли подозрения на «круизное голосование». Но в целом выборы проходят спокойно», — отметил эксперт.

Стоит напомнить, что председатель крайизбиркома Ирина Акимова уточнила, что ни на одном из избирательных участков в Алтайском крае не установлены факты нарушений.

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Напомним, что выборы в Госдуму VII созыва 18 сентября проходят по смешанной системе. 225 депутатов изберут по партийным спискам и еще 225 выберут в одномандатных округах. В восточных регионах России выборы уже завершены. Самыми активными оказались жители Чукотского автономного округа. Явка там составила почти 60%.