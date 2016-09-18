Брянск, 18 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. К 15:00 18 сентября в выборах депутатов Госдумы РФ в Брянской области приняли участие менее 34% избирателей, сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме. Таким образом, пока на участки пришли только 340 тысяч человек.

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К слову, в 2011 году на выборах в Госдуму в Брянской области к этому часу явка составляла 39,5%. Всего тогда проголосовали 59,9% избирателей

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы. В Брянской области сформировано два одномандатных избирательных округа, в которых представлены 19 кандидатов. В списках избирателей — 1 млн 14 тысяч человек.

Всего в регионе в единый день голосования проходят 32 избирательных кампании. При этом сообщается, что в регионе уже зафиксированы некоторые нарушения. К примеру, представители политических партий заявляют о недопуске наблюдателей на участки. Также появилась информация о возможных «каруселях» в Новозыбкове. Там якобы сотрудников одного из заводов заставили взять открепительные удостоверения.

В преддверии выборов по заказу ИА REGNUM был проведен социологический опрос, согласно результатам которого точно собираются идти на выборы только 31,5% избирателей. Ответ «Скорее всего, пойду» дали 10,8%.