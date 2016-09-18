Ставрополь, 18 сентября, 2016, 16:24 — ИА Регнум.



Clker-Free-Vector-Images Урна для голосования

В Ставропольском крае в некоторых СМИ появилась информация о попытке вброса бюллетеней, совершенной якобы одним из председателей участковой избирательной комиссии.

СМИ сообщают, что в Ставрополе на участке №26 «председатель УИК осуществил вброс бюллетеней».

Информация о вбросе бюллетеней на участке появилась и на портале движения в защиту прав избирателей «Голос». Однако там нет данных о том, что к этому причастен председатель УИК.

Глава крайизбиркома Евгений Демьянов сообщил, что разговаривал по этому поводу с председателем УИК, которая не отрицает попытку вброса и говорит, что полиция во всем разбирается.

«В крайизбирком не поступало таких данных. Но я знаю, что попытка была. «Сейчас этим занимаются правоохранительные органы», — сказал глава избиркома.

Правоохранительные органы комментариев по этому вопросу пока не дают.

Напомним, сегодня ранее в Ставропольском крае был другой вброс, информационный. В СМИ появилась информация о «задержании полицией кандидатов в депутаты». Этот факт уже получил официальное опровержение.

Читайте об этом: На Ставрополье распространена «утка» о задержании кандидатовНапомним, в единый день голосования 18 сентября в Ставропольском крае выбирают депутатов Госдумы РФ, краевых законодателей и местные представительные органы в 90 муниципалитетах. Голосование идут на 1267 избирательных участках.