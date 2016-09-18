Чебоксары, 18 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Чувашии к 15:00 часам на выборах в Госдуму РФ и региональный Госсовет явка составила 41,74%, сообщили ИА REGNUM в ЦИК республики. На предыдущих парламентских выборах в 2011 году к этому времени в Чувашии проголосовало 41,55% избирателей.

cap.ru На избирательном участке в Чебоксарах

Среди муниципалитетов Чувашии минимальная явка к 15:00 часам зарегистрирована в Шумерле (30,82%), Новочебоксарске (31,98%) и Ленинском районе Чебоксар (32,46%) — на данных территориях явка снизилась по сравнению с выборами 2011 года.

Лидерство продолжает удерживать Батыревский район, где на 15:00 часов на избирательные участки пришли 66,35% избирателей. Далее идут Яльчикский (64,76%) и Янтиковский районы (65,43%). Напомним, что на парламентских выборах в 2011 году в Чувашии к 15:00 часам самую высокую явку показывали Янтиковский район (проголосовало 69,22%), Шемуршинский район (60,98%) и Порецкий район (69,6%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах по состоянию на 15:00 часов явка избирателей на парламентских выборах достигла 33,74% (в 2011 году — 31%).

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Напомним, в единый день голосования Чувашии выбирают депутатов Госдумы РФ (седьмой созыв) и депутатов Государственного совета республики (шестой созыв). Оба парламента будут сформированы по смешанной системе.

Данные по явке избирателей состоянию на 15:00 часов