В Чувашии на 15:00 явка составила 42%: данные по муниципалитетам
Чебоксары, 18 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Чувашии к 15:00 часам на выборах в Госдуму РФ и региональный Госсовет явка составила 41,74%, сообщили ИА REGNUM в ЦИК республики. На предыдущих парламентских выборах в 2011 году к этому времени в Чувашии проголосовало 41,55% избирателей.
Среди муниципалитетов Чувашии минимальная явка к 15:00 часам зарегистрирована в Шумерле (30,82%), Новочебоксарске (31,98%) и Ленинском районе Чебоксар (32,46%) — на данных территориях явка снизилась по сравнению с выборами 2011 года.
Лидерство продолжает удерживать Батыревский район, где на 15:00 часов на избирательные участки пришли 66,35% избирателей. Далее идут Яльчикский (64,76%) и Янтиковский районы (65,43%). Напомним, что на парламентских выборах в 2011 году в Чувашии к 15:00 часам самую высокую явку показывали Янтиковский район (проголосовало 69,22%), Шемуршинский район (60,98%) и Порецкий район (69,6%).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах по состоянию на 15:00 часов явка избирателей на парламентских выборах достигла 33,74% (в 2011 году — 31%).
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Напомним, в единый день голосования Чувашии выбирают депутатов Госдумы РФ (седьмой созыв) и депутатов Государственного совета республики (шестой созыв). Оба парламента будут сформированы по смешанной системе.
Данные по явке избирателей состоянию на 15:00 часов
|Комиссия
|Алатырская
|53,22%
|Алатырская городская
|41,35%
|Аликовская
|50,54%
|Батыревская
|66,35%
|Вурнарская
|55,08%
|Ибресинская
|53,65%
|Канашская
|54,04%
|Канашская городская
|33,88%
|Козловская
|59,51%
|Комсомольская
|53,65%
|Красноармейская
|55,04%
|Красночетайская
|55,32%
|Марпосадская
|45,77%
|Моргаушская
|59,87%
|Новочебоксарская городская
|31,98%
|Порецкая
|57,19%
|Урмарская
|46,76%
|Цивильская
|53,32%
|Чебоксары, Калининская
|32,79%
|Чебоксары, Ленинская
|32,46%
|Чебоксары, Московская
|35,77%
|Шемуршинская
|63,21%
|Шумерлинская
|45,12%
|Шумерлинская городская
|30,82%
|Ядринская
|45,64%
|Яльчикская
|64,76%
|Янтиковская
|65,43%
|Чебоксарская районная ТИК в 37 округе
|42,48%
|Чебоксарская районная ТИК в 38 округе
|45,25%
|Канашский 37 округ
|42,73%
|Чебоксарский 38 округ
|40,75%
|Итого
|41,74