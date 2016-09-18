Воронеж, 18 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. 27,88% составила явка на выборы в Государственную думу в Воронежской области на 14:00 18 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме. Двумя часа ранее явка составляла 16,8%.

Выберем достойных!

Самые активные избиратели в Богучарском и Верхнемамонском — 54%, Воробьевском — 50%, Петропавловском районе, где проголосовали более 48% жителей.

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В Воронежской и Курской области — самая низкая явка по Черноземью

Легитимность Госдумы под вопросом: народ не спешит на выборы 18 сентября

В Воронеже проголосовали 18,26% жителей — это на 8 процентных пункта выше, чем по данным на 12:00.

Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: 225 мест будут распределены по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Свои списки зарегистрировали 14 партий, по четырем одномандатным округам в Воронежской области зарегистрированы 35 кандидатов.

В 2011 году на выборах в Госдуму в регионе проголосовали 64,3% жителей.