Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на выборах в Государственную Думу к 15 часам проголосовали примерно 604 511 тыс. человек. Об этом сообщила секретарь Городской избирательной комиссии Марина Жданова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

К 15:00 на участки по выборам депутатов федерального парламента пришло около 16,2% зарегистрированных избирателей. Наибольшее число избирателей явились на участки в думском округе №212 — 18,34%. Наименьший показатель по-прежнему у округа №216 — 15,64%.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

На выборах депутатов городского Законодательного собрания к 15 часам проголосовали 631 тыс. 471 человек, или 16,61% избирателей. Максимальный показатель у округа №10 — 20,78%, минимальный — у округа №15, где проголосовали всего 14,06% избирателей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

Заметим, в 2011 году на 15:00 в Петербурге явка на выборах в Госдуму составляла 25,47%, а в Законодательное собрание — 23,21%. В целом, на выборах в 2011 году итоговая явка в Петербурге составила около 55%. В бюллетенях тогда были представлены всего семь партий, выборы проводились целиком по пропорциональной системе.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

Напомним, в Санкт-Петербурге в единый день голосования 18 сентября работают более 2 тысяч избирательных участков. Горожане выбирают депутатов федерального и городского парламентов, а также нескольких муниципальных образований. Участковые избирательные комиссии будут принимать голосующих граждан до 20:00.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

За места в новом составе Госдумы соревнуются представители партий «Родина», КПРФ, «Коммунисты России», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, ПАРНАС, Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», Партия пенсионеров за справедливость, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». В одномандатных думских округах Петербурга на 8 мест претендует 92 кандидата.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

За места в петербургском парламенте VI созыва по партспискам борются «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», Партия роста, ПАРНАС, «РОТ-фронт», а также самовыдвиженцы. Всего в зарегистрированных списках значится более 400 кандидатов, которые претендуют на 25 мандатов по единому избирательному округу. За 25 мест по одномандатным округам в Заксобрание сражаются еще 135 кандидатов.

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Добавим, что в соседней Ленобласти на 15:00 проголосовало 25,77% избирателей, что на 4% ниже аналогичного показателя 2011 года.