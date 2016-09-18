Псков, 18 сентября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. По данным на 15:00 18 сентября, на выборах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва в Псковской области проголосовали более 134 тысяч избирателей — 26,97% от числа внесённых в списки. Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, на выборах в Псковское областное собрание депутатов проголосовали более 146 тыс человек — это 26,62% избирателей.

Л. Голованов. Депутат — слуга народа! 1947

На муниципальных выборах явка выше: на выборах главы Новосокольнического района она достигла 31,04%, на дополнительных выборах депутата районного собрания в Себежском районе — 34,96%.

Отметим, что на прошлых думских выборах 4 декабря 2011 года явка в Псковской области на этот час была выше: 29,43%.

Напомним, голосование продлится до 20:00.

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