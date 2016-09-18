Иркутск, 18 сентября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Иркутской области завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в регионе закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов.

jarmoluk Подсчет

По состоянию на 18:00 на избирательные участки пришли 28,88% избирателей. Активнее всего голосовали жители Ольхонского района — 56,53%, самая низкая явка — в Бодайбинском районе (22%). В Иркутске средняя явка составила 25,87%, в Братске — 26,37%, Усолье-Сибирском — 28,22%, Шелехово — 28,22%, Ангарске — 24,61%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября жители региона выбирают четырех депутатов Госдумы по одномандатным округам, двух депутатов Законодательного собрания по округам № 2 и 16. Кроме того, в 23 муниципалитетах проходят 74 муниципальные кампании. Избирательным правом в Иркутской области обладают 1 871 027 человек.