Новосибирск, 18 сентября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области, где сегодня проходили трехуровневые выборы, в 20:00 часов по местному времени закрылись избирательные участки. Всего на территории региона сегодня аботали 2031 участок, из которых 595 — в городе Новосибирске.

Michele Barp Закрытие

Явка на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва на 18:00 часов по местному времени составила 29,35%. Из 2 141 919 человек, обладающих правом голоса, на выборы к этому времени пришли 627 815 человек.

В выборах по партийным спискам приняли участие 14 партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Зеленые», «Гражданская платформа», «Партия народной свободы», «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», «Патриоты России» и «Справедливая Россия».Депутаты Госдумы избираются на этот раз по смешанной системе: 225 мандатов — по одномандатным округам, 225 — по спискам. На территории Новосибирской области образованы четыре одномандатных округа. Изначально в регионе регистрацию прошли 45 кандидатов в депутаты, но до выборов были допущены только 39.

Так на округе №137 (Искитимский) областной избирком зарегистрировал десять кандидатов: Александра Карелина («Единая Россия»), Михаила Хазина («Родина»), Ивана Гричукова («Гражданская Сила»), Анатолия Мадина («Гражданская Платформа»), Людмилу Лоскутову (Коммунисты России), Александра Абалакова (КПРФ), Олега Суворова (ЛДПР), Егора Савина (ПАРНАС), Игоря Языковского («Зеленые») и Данила Иванова («Справедливая Россия»),

На округе №135 (Новосибирский) были зарегистрированы 11 кандидатов: Андрей Каличенко («Единая Россия»), Василий Сорока («Родина»), Дмитрий Евтушенко («Гражданская Сила»), Георгий Михайлов (Коммунисты России), Андрей Жирнов (КПРФ), Наталья Красовская (ЛДПР), Айдар Барантаев (ПАРНАС), Любовь Ухалова («Патриоты России»), Сергей Бойко («Яблоко»), Олеся Думченко («Зеленые») и Дмитрий Стакановский («Справедливая Россия»),

На округе №136 (Центральный) представлены девять кандидатов: Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Павел Пятницкий («Родина»), Сергей Лоскутов (Коммунисты России), Ренат Сулейманов (КПРФ), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Сергей Дьячков (ПАРНАС), Вадим Скурихин («Патриоты России»), Геннадий Шишебаров («Яблоко») и Ольга Вакуленко («Зеленые»).

По округу №138 (Барабинский) были зарегистрированы также девять кандидатов: Виктор Игнатов («Единая Россия»), Дмитрий Лукашев («Родина»), Ольга Шмендель (Коммунисты России), Роман Яковлев (КПРФ), Дмитрий Голованев (ЛДПР), Булат Барантаев (ПАРНАС), Дмитрий Попов («Патриоты России»), Дмитрий Холявченко («Яблоко») и Александр Вандакуров («Справедливая Россия»).

Даже по данным на 18:00 часов явка избирателей в Новосибирской области оказалась намного меньше, чем в прошлые думские выборы, в 2011 году она составила 50,76%.Правда, согласно действующему законодательству, выборы будут признаны состоявшимися при любой явке — нижний порог не установлен. На дополнительных выборах в законодательное собрание Новосибирской области явка на 18:00 часов по местному времени по округу №3 составила 37,36% (проголосовало 20 518 человек), на округе №34 — 24,62% (проголосовало 14 265 человек).

На дополнительных выборах депутата горсовета Новосибирска явка на то же время составила 25,1% (проголосовало 6 676 человек).

Помимо этого, на территории региона сегодня проходили повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских поселений и сельских поселений (всего 43 избирательных кампаний, в том числе голосование за депутатов представительных органов в Оби, Бердске, Искитиме, Татарске, Куйбышеве и Барабинске).