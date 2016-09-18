Севастополь, 18 сентября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. По состоянию на 13:00 более 75% военного электората Черноморского флота приняло участие в едином дне голосования в Севастополе. Об этом на пресс-конференции 18 сентября сообщил заместитель командующего ЧФ РФ по работе с личным составом контр-адмирал Юрий Ореховский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«И военнослужащие, и гражданский персонал флота являются наиболее законопослушными избирателями. Никого не торопя, но организовано мы стараемся, чтобы каждый мог прийти на избирательный участок и проголосовать», — отметил Ореховский.

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Он пояснил, что под военным электоратом подразумеваются не только военные, но также гражданские служащие воинских частей и члены семей военных, которые зарегистрированы при воинских частях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, воинские части располагаются по всему Севастополю, при них не создавались отдельные участки для голосования. Поэтому военные срочной службы голосуют на участках, расположенных около своих частей, но боевые дежурства не отменяются.

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В единый день голосования 18 сентября Севастополь выбирает депутатов в Государственную думу и 10 муниципальных округов города Севастополя. По округу №219 баллотируются девять человек. 552 человека зарегистрировались в кандидаты в депутаты муниципальных образований, из них будет избрано 120 человек.

По заказу ИА REGNUM независимое исследовательское агентство «Башкирова и партнёры» 1 сентября провело всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения относительно желания и готовности граждан прийти 18 сентября голосовать. Согласно данным соцопроса, «совершенно точно» собирались пойти на выборы 31,5% опрошенных. Общая оценка ожидаемой явки на выборы составила 61,3%.

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