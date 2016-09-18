Грозный, 18 сентября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В Чечне к 15:00 проголосовало уже 67,43% избирателей, сообщили ИА REGNUM в республиканской избирательной комиссии.

ИА REGNUM Урна для голосования

В высокогорных районах республики явка значительно превышает этот показатель. Так, в Шаройском районе к избирательным урнам пришли 75,01% избирателей, в Итум-Калинском — 73,36% и в Шатойском — 73,25%.

По-прежнему высокой остается явка избирателей в Октябрьском районе Грозного. Здесь уже совершили свое волеизъявление 67,04% избирателей.

Отметим, что показатели по явке в Чечне превышают цифры не только по соседним субъектам Северо-Кавказского федерального округа, но и по России вообще. Как заявил временно исполняющий обязанности главы региона Рамзан Кадыров, в Чечне традиционно высокая явка на выборах объясняется менталитетом местных жителей — «все друг друга знают и поддерживают». И в сегодняшний день выборов Кадыров рассчитывает на высокие показатели по явке.

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Напомним, 18 сентября жители Чечни выбирают нового главу республики, депутатов в Госдуму, местный парламент и депутатов представительных органов местного самоуправления.