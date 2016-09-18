Дейр-эз-Зор, Сирия, 18 сентября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В близи осажденного боевиками сирийского города Дейр-эз-Зор на востоке Арабской Республики упал военный самолет ВВС Сирии. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает сирийское национальное телевидение.

Unsplash Обломки самолета

Сообщается, что боевой самолет потерпел крушение при выполнении боевого задания против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Уточняется, что пилот самолета погиб.

Напомним, накануне ВВС США нанесли мощный авиаудар по позициям сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора. Американцы утверждают, что удары были нанесены по ошибке, но их оправдания выглядят неубедительно. О преднамеренности данного удара свидетельствует то, что американские военные не предупредили российских военных о готовящиеся боевые вылеты в районе Дейр-эз-Зора и совершили его тайно с территории Ирака.

В результате американского авиаудара погибли 62 сирийских военных. Более сотни получили ранения.

После авиаудара ВВС США боевики «Исламского государства» перешли в наступления и штурмуют Дейр-эз-Зор.