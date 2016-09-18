Архангельск, 18 сентября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. По состоянию на 12 часов дня на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва проголосовали 119 276 избирателей, что составляет 12,73% от числа избирателей, включенных в списки по Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного избиркома.

ИА REGNUM Голосование

В это же время 4 декабря 2011 года на выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва явка составляла 14,94%.

Самая высокая явка на территории Архангельской области по-прежнему в городском округе «Новая Земля» (59,74%), далее следует г. Мирный (33,24%), и Лешуконский район (23,41%).

В Северодвинске в выборах приняли участие 9,45% избирателей, в Коряжме — 15,21%, в Котласе — 13,59%.

Отметим, что в регионе на избирательных участках работают волонтеры. Молодые люди оказывают помощь пожилым гражданам, сопровождая их в помещение для голосования, помогая пройти в кабинку для голосования. Также волонтерами добровольного студенческого педагогического отряда на избирательных участках открыты мастер-классы для детей, чьи родители голосуют, с малышами играют, рисуют и лепят.