Чебоксары, 18 сентября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В столице Чувашии по состоянию на 15:00 часов явка избирателей на парламентских выборах достигла 33,74%. Проголосовали 125 088 чебоксарцев, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

cap.ru В Чебоксарах

Активность горожан по сравнению с предыдущими парламентскими выборами возросла, однако не достигла уровня прежних лет. В 2015 году на выборах главы Чувашии в городское собрание депутатов Чебоксар к этому времени проголосовало 30% жителей. На предыдущих выборах в Госдуму и Госсовет, которые прошли в 2011 году, к 15:00 часам на избирательные участки пришёл 31% избирателей. Напомним, на выборах в Госдуму в 2007 к этому времени явка в Чебоксарах составляла 37,3%, на выборах президента РФ в 2012 году — 39%.

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В Новочебоксарске за пять часов свой выбор сделали почти 32% избирателей (или 32 039 человек). Напомним, что в 2011 году на выборах в Госдуму и Госсовет к этому времени проголосовали 36,15% избирателей.

В обоих городах в местах для голосования организована выездная торговля. При этом в мэрии Новочебоксарска отмечают, что «в городе для избирателей организованы культурно-развлекательные программы — в течение дня проходят выставки рисунков, декоративно-прикладного искусства». Избиратели также «имеют возможность посмотреть выступления коллективов художественной самодеятельности, сольные номера, танцевальные номера, мини-концерты юных артистов». Концертные программы подготовлены также в Чебоксарах.

Напомним, что по состоянию на 12:00 в целом в Чувашии проголосовали 27% избирателей. Лидерами по уровню явки стали Батыревский район (47,8% избирателей), минимальная активность зарегистрирована в Шумерле (17,8%) и Калининском районе Чебоксар (18,5%). В России к полудню проголосовало 20%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выбирают депутатов Госдумы РФ седьмого созыва и депутатов Государственного совета республики шестого созыва. В выборах в федеральный парламент принимают участие 14 партий, в республиканский — 12.