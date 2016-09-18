Барнаул, 18 сентября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Российские граждане, находящиеся в данный момент в Японии, активно участвуют в выборах депутатов Госдумы РФ, хотя российское посольство практически не информирует граждан о выборах. Об этом со ссылкой на блогера и дизайнера Дмитрия Баландина, сообщают «Наши новости».

«Наши новости» Голосование за новый состав Госдумы РФ в Японии

Известно, что ранее Баландин поддержал юмор соотечественников, написав в твиттере: «Голосуй за Алтай, кудасай!» (с японского — «пожалуйста»). Дело в том, что в «стране восходящего Солнца» сейчас идет подсчет голосов по Славгородскому округу №42. На территории этой страны работают четыре избирательных участка: в Токио, Осаке, Саппоро и Ниигате.

По оценкам МИДа РФ, в Японии сейчас находится около 3 тысяч российских граждан. Дмитрий Баландин проинформировал также, что рядом с посольством в день выборов стоят полицейские автозаки: по его мнению, оцепление создано, чтобы не допустить митингов японских оппозиционеров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за Барнаульским одномандатным округом закреплены участковые комиссии в Австралии, Азербайджане, Китае, в ОАЭ и Португалии.

В Славгороде будут подсчитывать голоса из 14 стран, в том числе Японии, Египта, Ирландии, Кубы и некоторых других. К округу №39 приписаны избиратели, проживающие в Австралии (6 397 человек), Азербайджане (5 893), Китае с учетом Тайваня (6 038), ОАЭ (4 656), Португалии (5 976 избирателей); к округу №42 — в Египте (3 285), Ирландии (3 336), Кубе (2 218), Монголии (2 162), Нидерландах (2 343), Новой Зеландии, Тонга и Самоа (3 193), Норвегии (3 228), Польше (4 353), Сирии (4 380), Турции (3 284), Швейцарии (4 496), Швеции (4 368), Японии (3 470).

В связи с этим наблюдать за ходом выборов в регион прибыли представители нескольких международных организаций, в том числе — Миссии БДИПЧ ОБСЕ.

По состоянию на 18:00 (местн.) явка в регионе приблизилась к 35%.

Между тем, согласно опросу, проведенному исследовательским агентством «Башкирова и партнёры» 1 сентября, чтобы привести людей на избирательные участки 18 сентября, кому-то надо очень сильно постараться. Опрос показал, что явка на выборы, по состоянию на 1 сентября, ожидается в 32%.