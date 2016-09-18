Ханты-Мансийск, 18 сентября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Наблюдатели в Югре сообщают о многочисленных нарушениях на избирательных участках округа. Все нарушения фиксируются на фото и видео, поясняют они.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Сегодня, 18 сентября, в Ханты-Мансийском округе проходят выборы депутатов в Госдуму седьмого созыва, Тюменской областной думы и думы ХМАО, а также избираются депутаты 16 муниципальных дум и пять глав муниципальных образований.

Самые широкомасштабные выборы проводятся в городе Советском, где избиратели получили по девять бюллетеней в руки. Там наблюдатели зафиксировали нарушения в УИК 140 (клуб «Метроном»). «Нарушены правила ведения реестра заявок для голосования вне помещения — не указываются адреса третьих лиц, через которых устные заявки передавались в УИК. Отсутствует нумерация листов реестра заявок, что позволяет манипулировать данным реестром в корыстных целях. На жалобу получена надлежащая реакция, однако по прибытии на место выяснилось, что граждане, заявка о голосовании вне помещения от которых поступила через третьих лиц, не имеют прописки по данному адресу, либо имеют временную регистрацию. Члены комиссии, посовещавшись на месте, приняли решение об отказе в голосовании данным гражданам и вернулись в УИК. Третьим лицом, через которого были переданы заявки, оказался Комплексный центр социального обслуживания «Ирида», — сообщают наблюдатели.

Далее нарушения они обнаружили в работе УИК 145 (гимназия города Советского). Здесь председатель УИК якобы установил границу, используя расшивку выложенного плиткой пола, для наблюдателей и членов комиссии с совещательным голосом, пересекать которую запретил. После замечания, что свобода перемещения и надлежащий обзор наблюдателям был обеспечен.

В УИК 144 (школа №1) члены УИК убыли с 30 бюллетенями для голосования по заявкам из больницы. «При этом данные избиратели не внесены в списки избирателей на данном УИКе, — утверждают наблюдатели. — Избирательная комиссия предупреждена, что в случае, если данные избиратели проголосуют, то будет подана жалоба на нарушение процедуры голосования вне помещения с требованием признания всех бюллетеней в данной переносной урне недействительными».

В Сургуте на целом ряде избирательных участков (№ 333, 364, 395, 696, 352, 401, 371, 372, 379) якобы организовано открытое голосование. Выставлены столы, говорят наблюдатели, на которых голосуют горожане, не соблюдая тайну голосования. Причина — очереди в кабины. На участке № 371 урна для голосования была опечатана в 7.30 — еще до появления наблюдателей. На участках № 392, 393, 394, 395, 691 наблюдатели от одной из партий надели бейджи с надписями крупным шрифтом фамилий кандидатов. А на участках № 350 и № 395 наблюдатели заметили вброс бюллетеней. Наблюдателями поданы жалобы в участковые избирательные комиссии и сургутский избирком.

В Излучинске зафиксирована организованная явка избирателей из структур «Роснефти», утверждают также наблюдатели. «Все, как один, с открепительными удостоверениями, — сообщают югорские наблюдатели. — Строем и организованно, без задержек голосуют работники нефтедобычи. Вскрытие покажет, насколько предпочтения избирателей на УИКах, где замечены такие голосования строем, разойдутся с предпочтениями избирателей на других участках».

В Нижневартовском районе, в селе Зайцева речка, явка превысила 100%. Участковая комиссия №569 запросила в ТИКе дополнительное количество бюллетеней для обеспечения голосования всем обратившимся. «С учётом дополнительных бюллетеней она достигнет и 200%. Причина такого явления — та же что и в Излучинске. Дружное голосование строем работников вахтовых посёлков», — говорят наблюдатели.

Избирательный штаб партии намерен провести проверку соответствия данных о регистрации избирателей количеству выданных бюллетеней. При наличии нарушений, будут привлечения к ответственности виновных.

В Нижневартовске наблюдателям от одной из партий в УИК 593 (школа №2) председатель комиссии якобы запретил фото‑ и видео — съёмку на избирательном участке.

Кроме того, в ряде УИКов на территории округа данные визуального подсчёта, который ведут наблюдатели и других партий, явка не совпадает с данными, что передаются наверх председателями комиссий, которые завышают число проголосовавших, сообщают наблюдатели.

Однако в избиркоме ХМАО-Югры отрицают наличие нарушений. Не зафиксировано нарушений на выборах, пишет Ura.Ru. «Кому нужно раскачивать ситуацию, они ее раскачивают. Например: позвонили на «горячую линию», сказали, что в кабинах для голосования якобы установлены видеокамеры. Давайте сейчас в любой участок заедем, посмотрим. Глупость», — заявил председатель регионального избиркома Андрей Павкин, сообщает издание.