Москва, 18 сентября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, который по совместительству занимает пост президента Российского футбольного союза (РФС) заявил, что не собирается уходить в отставку. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр спорта России Виталий Мутко

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что Мутко может уйти в отставку в скором времени.

Однако сам Мутко эти слухи развеял. «У меня таких мыслей нет пока. Впереди очень много дел, планов, работы», — сказал Мутко. Откуда взялись слухи о его отставке Мутко не знает.

Стоит отметить, что в адрес всей системы спортивных чиновников России и Мутко, как её начальника, звучит много критики. Это связано с допинговыми скандалами и полным отсутствием системы защиты прав российских спортсменов, часть из которых по надуманным обвинениями не может принять участие в международных соревнованиях.

Вся чиновничья система российского спорта оказался крайне неэффективной.