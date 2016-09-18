Чита, 18 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. В Забайкальском крае завершилось голосование на выборах главы региона и депутатов Государственной думы седьмого созыва. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме, по состоянию на 18:00 явка избирателей составила 32,7%. Начался подсчет голосов.

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Активнее всего голосовали жители городов и районов, входящих в одномандатный избирательный округ №44, — 33,49%. В одномандатном избирательном округе №43 проголосовали 31,87%. В Чите средняя явка составила 24,85%, что является самой низкой явкой в регионе. Самая высокая активность избирателей зафиксирована в Агинском районе — 57,49%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье кроме выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва проходят досрочные выборы губернатора. Выборы проходят в Забайкалье в связи с тем, что в начале года Константин Ильковский покинул свой пост. Врио губернатора была назначена Наталья Жданова. На данный пост также претендуют Тагир Аглямов, Анатолий Вершинин и Николай Мерзликин. По состоянию на 15:00 часов в Забайкалье на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы седьмого созыва проголосовали 26,24% избирателей.