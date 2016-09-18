Волгоград, 18 сентября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В Вологодской области полиция поймала Сергея Жаркова, который подозревается в убийстве двоих человек и изнасиловании. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщают «Вести».

Victor Арест

Сообщается, что 31-летни мужчина был задержан сегодня около 11:00 по местному времени недалеко от села Ильинское.

Напомним, Жарков по версии следствия 14 сентября убил 52-летнюю женщину и ее 11-летнего сына, после чего ограбил квартиру и изнасиловал девушку.

Полиция разослала особые приметы мужчины, в том числе, сообщение о его татуировке на руке. Подозреваемый был ранее судим.