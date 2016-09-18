Калуга, 18 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум.



Фото Александра Сорокина. Пресс-служба правительства Калужской области.. Губернатор Анатолий Артамонов проголосовал на избирательном участке №2705

В единый день голосования 18 сентября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов исполнил свой гражданский долг на избирательном участке №2705, на своей родине, в селе Красное Хвастовичского района.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, сразу после утренней службы в местном храме Анатолий Артамонов отправился на избирательный участок в местном Доме культуры.

«Любые выборы очень значимы. В этот раз мы выбираем высшую законодательную власть. Время нынче неспокойное. Многое зависит от того, какие законы принимаются. Главное, чтобы принимаемые законы отвечали интересам людей, тогда и социальное самочувствие будет улучшаться», — заявил калужский губернатор журналистам после того, как опустил бюллетени в избирательную урну.

Стоит отметить, что на данном избирательном участке зарегистрировано 507 селян и к полудню здесь проголосовало более 32% избирателей.