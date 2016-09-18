Ялта, Крым, 18 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Члены немецкой туристической группы из города-побратима Ялты Баден-Бадена супруги Жерард и Ута Эль попросили устроить им экскурсию на избирательный участок. Выбор пал на центр города, а экскурсию в шестой школе (избирательный участок №507) провёл глава администрации города Андрей Ростенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информационного обеспечения ялтинской администрации.

отдел информационного обеспечения администрации города Ялты Члены иностранной делегации признали выборы 2016 в Государственную Думу РФ легитимными

«Наши гости изъявили желание посетить один из участков, чтобы посмотреть, как проходят выборы, — рассказал глава ялтинской администрации Андрей Ростенко. — Выбор пал на центр города, на участок, располагающийся в 6 школе. Гости отметили, что процедура выборов проходит демократично и честно. Во многом этому способствовала правильная организация подготовительных этапов, к которой мы подошли со всей ответственностью».

По словам Жерарда Эля, за 25 лет дружбы между Баден-Баденом и Ялтой у него впервые появилась возможность посмотреть, как проходят выборы на полуострове. «Во время экскурсии я наблюдал за избирателями, — сказал турист из Баден-Бадена. — Я видел, как они берут бюллетени, проходят в кабинки. Могу сказать только одно — все проходит честно и без чьего-либо влияния. Я надеюсь, что та власть, которую изберут жители полуострова, будет работать на благо вашей великой страны».

Кроме того, Жерард Эль пообещал по возвращению в Германию рассказать жителям своей страны о легитимности проведения выборов в Крыму, поскольку немецкие СМИ «преподносят искажённую информацию».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава мониторинговой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ян Петерсен сообщил, что миссия не будет направлять долгосрочных наблюдателей в Крым, о чём в Крыму высказали искреннее сожаление.

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