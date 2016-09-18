Калининград, 18 сентября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Средняя явка на выборах депутатов Госдумы по двум избирательным одномандатным округам в Калининградской области на 12:00 составила 16,30%. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, в абсолютных цифрах проголосовало более 128 тыс. избиратель.

facebook.com/izbirkom39 Творчество 6-летней девочки из Калининграда

Что касается выборов в Калининградскую областную Думу, то явка к полудню составила 16,19%. Наибольшая явка зафиксирована по 16-му округу (города Неман, Нестеров, Краснознаменск) — 21,37%. Наименьшая — по 5-му округу (Ленинградский район Калининграда) — 12,56%.

ИА REGNUM уточняет, что в 2011 году на выборах в Госдуму VI созыва явка избирателей в Калининградской области на 12:00 составляла 16,46%.

На избирательных участках в Калининградской области работает более 1200 наблюдателей. На данный момент поступило 24 жалобы.

Напомним, жители самого западного российского региона выбирают двух депутатов Госдумы, 40 депутатов Калининградской областной думы, а также депутатов в горсовет Калининграда и депутатов представительных органов местного самоуправления в шести муниципалитетах.