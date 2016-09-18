В Воронежской области обнаружилась избирательная аномалия
Воронеж, 18 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Воронежской области в одном из одномандатных избирательных округов уровень явки неожиданно почти вдвое превысил этот показатель по другим трем округам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Всего в регионе на выборах в Госдуму седьмого созыва голосование идет по четырем одномандатным округам. В Воронежском округе явка составила 13,15%, в Правобережном — 14,38, в Аннинском — 15,38%, что в целом соответствует среднему уровню явки по региону — 16,82%.
Однако в Павловском одномандатном избирательном округе уровень явки оказался значительно — чуть ли не вдвое — выше, чем в других двух округах: по данным облизбиркома на 12:00 здесь проголосовали почти четверть избирателей: 24,71%.
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Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: 225 мест будут распределены по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Свои списки зарегистрировали 14 партий, по четырем одномандатным округам в Воронежской области зарегистрированы 35 кандидатов.
В 2011 году на выборах в Госдуму в регионе проголосовали 64,3% жителей.