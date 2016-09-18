Москва, 18 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. «Могу сказать, что выборы проходят открыто и отличаются высокой степенью организации», — передает ТАСС слова президента молодежной демократической организации Demyc Хавьера Хуртадо Мира. «Сегодня мы разговаривали с пришедшими избирателями, чувствуется большая заинтересованность граждан в выборном процессе. Меня удивило количество электронных урн на участках, а также информационных табло», — поделился он своими наблюдениями.

Petr Kratochvil Высокая оценка

По оценке собеседника агентства, «заметно, что в стране проходят политические реформы, одно из важнейших направлений которых — повышение открытости системы». «Здесь все, начиная с прозрачных ящиков для бюллетеней на избирательных участках и кончая организацией процесса, все было открыто для общества», — заявил Хуртадо Мира. По его мнению, то, что «российская сторона именно честность выборов делает основной ценностью», даст «эффект не только сегодня, но и в будущем, в следующих избирательных циклах».

Со своей стороны депутат Европарламента Стефано Маулиу также отметил изменения в лучшую сторону российской избирательной системы. «Это видно не только по разнообразию партий, принимающих участие в выборах, но и по тому, как партии готовились к этим выборам», — пояснил он, напомнив, что, например, еще до выборов было проведено открытое предварительное голосование (праймериз), благодаря которому мог «любой человек, гражданин России стать кандидатом от партии».

Маулиу также информировал, что он с коллегами сегодня посетил четыре избирательных участка. «Посмотрели, как проходит процедура голосования, поговорили с избирателями. Все проходит хорошо, без нарушений», — сообщил он.

Напомним, выборы в Госдуму сегодня проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В этот же день проходят выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, также проводятся порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов. За места в нижней палате российского парламента по спискам борются 14 партий. Это (в порядке перечисления в избирательном бюллетене) «Родина», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за справедливость, «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия».