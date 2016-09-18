Москва, 18 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В России по данным на 12:00 по мск зафиксирована явка около 20%. Такие данные по результатам голосования привел заместитель главы ЦИК России Николай Булаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Темпы несколько выше. Понятно, что мы ожидаем явку достаточно серьезную», — отметил Булаев и добавил, что следующие данные о явке избирателей будут в 15:00 и в 18:00 по мск.

В выборах принимают участие 14 партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «ПАРНАС», «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Именно в таком порядке наименования и эмблемы партий располагаются в избирательном бюллетене.

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