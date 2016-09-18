Ярославль, 18 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Представители Ассоциации «Голос» осуществляют наблюдение за выборами депутатов Государственной думы Российской Федерации в Ярославской области корпусом в 60 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член регионального совета ассоциации Антон Шейнин.

«Мы закрываем каждый десятый участок 194 одномандатного округа, и часть 195 округа. Голосование проходит спокойно, бойцы скучают. Есть единичные случаи привода алкоголиков на участок, но это быстро пресекается. Уровень организации процесса высок», — рассказал Антон Шейнин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кандидаты и политические партии направили в избирательные комиссии Ярославской области 1915 наблюдателей за ходом голосования.