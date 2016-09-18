Воронеж, 18 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. 36 обращений в избирательную комиссию Воронежской области поступило перед днем голосования. Об этом сообщил на брифинге 18 сентября председатель облизбиркома Владимир Селянин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На данный момент два сигнала подтвердились, по шести проводятся проверки. В числе нарушений — выявление агитационных листовок и баннеров без выходных данных.

Как рассказал Селянин, накануне с должности был снят председатель территориального избиркома: в пятницу в районной газете появилась статься в пользу одного из кандидатов, что является нарушением действующего законодательства.

В день голосования поступило более 10 звонков от наблюдателей, которых не пустили на участки. Как выяснилось, все они представляли одного и того же кандидата, но в списки наблюдателей внесены не были.

Глава облизбиркома добавил, что на 17 сентября было выдано 27 тыс. 952 открепительных удостоверений.

За ходом выборов наблюдают 12 наблюдателей от ОБСЕ, из девяти стран — США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Дания, Литва, Азербайджан, Киргизия.