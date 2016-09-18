Париж, 18 сентября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Жак Ширак госпитализирован в один из крупнейших госпиталей Парижа — Питье-Сальпетриер. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает AFP со ссылкой на родственников экс-президента.

Jo Naylor Больничная койка

Сообщается, что бывшему президенту Франции Шираку потребовалась госпитализация из-за легочной инфекции. В ближайшие несколько дней экс-президент Франции останетс в госпитале Питье-Сальпетриер.

Напомним, Шираку сейчас 84 года. Последний раз он попадал в больницу 9 декабря 2015 года, где проходил обследование. Жак Ширак был президентом Франции два срока подряд — с 1995 по 2007 год.

Ширак выступал за активное сближение с Россией и даже говорил о необходимости вступления РФ в Европейский Союз. Он не разделял политику США после терактов 11 сентября 2001 года и осудил вторжение в Ирак. После него президентом стал Николя Саркози, который развернул политику Франции в другом направлении и вернул эту страны в НАТО.